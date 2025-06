Morgana morta a 29 anni nell’incidente Ragazza adorabile non ci sono parole

La tragica scomparsa di Morgana Ciandri, a soli 29 anni, sconvolge tutta la comunità di Terricciola. Una ragazza adorabile, sempre pronta a donare gioia e sorriso a chi le stava vicino, ci lascia troppo presto in un tragico incidente. La memoria di Morgana vive nei cuori di chi ha avuto il privilegio di conoscerla, mentre il dolore per questa perdita improvvisa si fa sentire profondamente.

Terricciola (Pisa), 18 giugno 2025 – Morgana Ciandri “era una adorabile ragazza”, “ci riempiva le giornate di gioia”. Viene ricordata così la giovane ragazza, 29 anni, deceduta oggi, mercoledì 18 giugno, in un incidente stradale. Il ricordo della Misericordia Selvatelle, dove Morgana aveva svolto il servizio civile, è straziante. “Non ci sono parole, ci stringiamo alla famiglia in questo momento di forte lutto”, scrive la Misericordia sui social. La tragedia è avvenuta intorno alle 12:30 a Soiana, frazione di Terricciola in provincia di Pisa. Morgana Ciandri stava procedendo in via del Pino con una utilitaria, una vecchia Renault Twingo, quando all’improvviso il veicolo, andato fuori controllo, si è ribaltato finendo in un campo ai margini della strada. 🔗 Leggi su Lanazione.it