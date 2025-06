Moretto | Il Milan sta visionando Vanderson il nome piace molto

Il Milan continua a cercare rinforzi di qualità e la scoperta di Vanderson del Monaco potrebbe rappresentare una mossa intelligente. Matteo Moretto rivela che il club rossonero ha già le sue attenzioni puntate sul giovane difensore, apprezzato per le sue doti e il potenziale. Sebbene sia ancora un’idea in fase di valutazione, questa possibilità potrebbe presto trasformarsi in un colpo realizzato. Restate sintonizzati per tutti gli aggiornamenti!

Matteo Moretto riporta che il Milan sta visionando da tempo Vanderson del Monaco. Il difensore è gradito al club, anche se rimane un'idea. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Moretto: “Il Milan sta visionando Vanderson, il nome piace molto”

In questa notizia si parla di: moretto - milan - visionando - vanderson

