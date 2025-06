Morcone torna la scuola di cinema senza sedie sul tratturo

Morcone torna a essere il cuore pulsante del cinema all'aperto con l'evento "Percorsi cinematografici sul tratturo", dal 20 al 22 giugno 2025. Tre giorni di incontri, proiezioni e workshop gratuiti, dedicati al cinema ambientale e alla valorizzazione del territorio, rappresentano la naturale conclusione del percorso intrapreso dalla Scuola di Cinema senza sedie, un'occasione imperdibile per appassionati e professionisti di immergersi in un'esperienza culturale unica e coinvolgente. La cultura è un ponte tra passato e futuro, e questa manifestazione ne è la prova vivente.

Tempo di lettura: 2 minuti Dal 20 al 22 giugno 2025 Morcone (BN) ospiterĂ Percorsi cinematografici sul tratturo, tre giorni di incontri, proiezioni, laboratori e masterclass sul montaggio dedicati al cinema ambientale e al racconto del territorio. Le attivitĂ , aperte al pubblico e gratuite, rappresentano la conclusione del percorso che La Scuola di Cinema senza sedie ha intrapreso nell'ottobre 2023 nell'ambito del progetto TAM La cultura è un fiume, ospitando una residenza artistica in cammino sul tratturo che collega Molise e Campania con due giovani registi. Venerdì 20, a partire dalle ore 18:00 all'auditorium San Bernardino saranno proprio i due autori, Marco Mancini con "Eolo" e Silvia Obert con "Canto del Cammino", a raccontare lo sviluppo dei loro progetti cinematografici.

? 20-22 Giugno Morcone (BN) Tutti gli eventi sono gratuiti ed aperti al pubblico “La Scuola di Cinema senza sedie” anima 3 giorni d’incontri sul cinema ambientale, con masterclass sul montaggio, Vai su Facebook

