Monza vicina la cessione del club | Baldissoni e Burdisso nella nuova dirigenza

Il Monza si prepara a un importante cambio di proprietà, con la Fininvest della famiglia Berlusconi in fase di definizione dell’operazione. La nuova dirigenza, che vede tra i protagonisti Baldissoni e Burdisso, promette entusiasmo e rinnovamento per il club brianzolo. Un nuovo capitolo sta per iniziare: scopriamo insieme cosa riserva il futuro del Monza e quali sfide attendono questa rinascita.

Cambio di proprietà in vista per il Monza. La Fininvest della famiglia Berlusconi starebbe infatti definendo la cessione del club brianzolo,. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

In questa notizia si parla di: monza - cessione - club - vicina

Si accende il mercato in casa Monza: due club di Serie A su Vignato Le ultime https://shorturl.at/upBKj Vai su Facebook

Monza, mai così vicina la cessione: investitori americani pronti al passaggio di proprietà; Monza, vicina la cessione del club: Baldissoni e Burdisso nella nuova dirigenza; Mai così vicina la cessione del Monza, ecco gli acquirenti.

Monza, mai così vicina la cessione: investitori americani pronti al passaggio di proprietà - Il Monza mai così vicino alla cessione del club: degli investitori americani pronti al passaggio di proprietà, con Burdisso in dirigenza ... Secondo gianlucadimarzio.com

Monza, dalle ultime sulla cessione societaria ad un rinnovo a sorpresa - Le voci su una possibile cessione del Monza si intensificano e nuove trattative potrebbero cambiare gli equilibri della proprietà. Segnala monza-news.it