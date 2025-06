Monza vicina la cessione a un fondo americano | Baldissoni nel ruolo di Ceo

Il Monza si prepara a un nuovo capitolo: la cessione a un fondo americano sembra ormai prossima, segnando un cambio di timone che potrebbe rivoluzionare il mondo biancorosso. Con Baldissoni in pole position come nuovo CEO, l’orizzonte del club si apre a sfide e opportunità internazionali. Una svolta attesa da tempo, pronta a scrivere un nuovo futuro per il Monza e i suoi tifosi.

Il Monza è sempre più vicino a un cambio della guida. Come riporta la Gazzetta, la trattativa per la cessione della società da Fininvest a un gruppo di investitori americani è ormai alle battute finali, tanto che l'ufficialità potrebbe arrivare a breve. La famiglia Berlusconi, non intenzionata infatti a proseguire con la gestione del club, sarebbe vicinissima a un accordo con un fondo statunitense, rappresentato dall'ex dirigente della Roma Mauro Baldissoni, che sarebbe pronto ad assumere la carica di nuovo Ceo. C'è ottimismo per una firma nel breve periodo, preferibilmente entro l'inizio del ritiro estivo prima della nuova stagione, che vedrà il Monza ripartire dalla Serie B.

