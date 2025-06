Monza verso la cessione a un fondo USA | Baldissoni a capo della cordata Burdisso come ds

Dopo quasi quarant'anni nel mondo del calcio, la famiglia Berlusconi si appresta a voltare pagina, cedendo la maggioranza del Monza a una nuova cordata statunitense guidata da Mauro Baldissoni, ex dirigente della Roma. Con Burdisso come direttore sportivo, il club brianzolo si prepara ad un nuovo capitolo di rilancio e ambizioni future, segnando un cambiamento epocale nella sua storia.

Dopo quasi quarant’anni nel mondo del calcio, la famiglia Berlusconi è pronta a voltare pagina. La Fininvest, holding fondata da Silvio Berlusconi, ha deciso di disimpegnarsi dal progetto Monza, avviando la cessione della quota di maggioranza (70%) del club brianzolo, appena retrocesso in Serie B. Il gruppo acquirente è una cordata di investitori statunitensi rappresentata da Mauro Baldissoni, ex dirigente della Roma, che aveva già avuto un ruolo decisivo nei passaggi di proprietà del club giallorosso prima con Thomas Di Benedetto, poi con James Pallotta. Burdisso nuovo ds, Baldissoni CEO. Baldissoni dovrebbe assumere il ruolo di amministratore delegato, mentre il nuovo direttore sportivo dovrebbe essere Nicolas Burdisso, ex Boca Juniors e Fiorentina. 🔗 Leggi su Sololaroma.it