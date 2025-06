Monza la cessione del club è alle porte | la nuova proprietà sarà americana

Il Monza si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua storia, con i rumor che parlano di una possibile cessione del club ai poteri forti americani. Dopo aver conquistato il massimo campionato italiano sotto la guida di Silvio Berlusconi, i brianzoli si trovano ora ad affrontare una nuova fase di svolta. La notizia, diffusa da Gianluca Di Marzio, apre le porte a un futuro tutto da scoprire: qual sarà il destino dei biancorossi?

Il Monza, retrocesso quest’anno in serie B dopo tre anni in serie A, può presto avere nuovi proprietari. Per la precisione si parla di investitori americani. Si chiude così l’era Berlusconi che hanno portato in poche stagioni i brianzoli dalla C a dove non erano mai stati nella loro storia, ovvero il massimo campionato italiano. La notizia l’ha riportata poco fa Gianluca Di Marzio sul proprio portale. A seguire quanto si legge. Nuova proprietà per il Monza: passaggio di proprietà alle porte. “Mai così vicino il passaggio di proprietà del Monza: investitori americani pronti ad acquistare il club. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it