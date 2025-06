Monza Kevin Zeroli in prestito dal Milan fino al 2026

Kevin Zeroli rinnova il suo impegno con il Monza, approdato in prestito dal Milan fino al 2026. Dopo aver brillato nella sua prima stagione, con 8 presenze e un assist in Serie A, il giovane centrocampista continua a crescere e dimostrare il suo valore. Questa fiducia reciproca apre nuove opportunità e promette grande futuro per Zeroli e i biancorossi. La strada è tracciata: il suo talento sarà protagonista anche nelle prossime sfide.

Kevin Zeroli sarà un calciatore del Monza anche nella prossima stagione, a titolo temporaneo dal Milan fino al 30 giugno 2026. Lo ha annunciato il club brianzolo in una nota. Nella sua prima esperienza al Monza il centrocampista ha collezionato 8 presenze in Serie A, mettendo in luce le sue qualità e realizzando il suo primo assist nel massimo campionato. . 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Monza, Kevin Zeroli in prestito dal Milan fino al 2026

In questa notizia si parla di: monza - kevin - zeroli - milan

#Calciomercato #Milan, è fatta per Kevin #Zeroli al #Monza: le ultime @FabrizioRomano ? Vai su X

Calciomercato #Monza – Dialogo aperto con il #Milan, vicino il ritorno di #Zeroli Kevin Zeroli, centrocampista classe 2005 di proprietà del Milan, è finito sul taccuino di diversi direttori sportivi. Come riportato su X da Matteo Moretto, pare però che ad avere la m Vai su Facebook

KEVIN ZEROLI ANCORA BIANCOROSSO; Il capitano e asso del Milan dei giovani può tornare subito al Monza, è un binomio che conviene a tutti; UFFICIALE: esteso fino al 2026 il prestito di Kevin Zeroli con il Monza.

Monza, Kevin Zeroli in prestito dal Milan fino al 2026 - Kevin Zeroli sarà un calciatore del Monza anche nella prossima stagione, a titolo temporaneo dal Milan fino al 30 giugno 2026. Scrive msn.com

Ufficiale, Il Milan cede Kevin Zeroli al Monza in prestito: tutti i dettagli - Dopo 5 mesi con il Monza in Serie A, Kevin Zeroli è pronto a tornare a vestire la maglia bianco rossa anche in Serie B. Segnala msn.com