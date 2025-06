Monza incidente tra auto e moto | 38enne in ospedale

Una 38enne, rimasta gravemente ferita e attualmente in ospedale, mentre la notte di Monza si riempie di paura e incertezza. L’incidente di martedì sera in via Alessandro Manzoni ha scosso la comunità , sollevando interrogativi sulla sicurezza stradale e sull’improvviso fragore che può cambiare una vita in un istante. La vicenda invita a riflettere sull’importanza di prudenza e attenzione alla guida.

Paura nella notte, nel corso di ieri sera, martedì 17 giugno. È intorno alle 22.40 che in via Alessandro Manzoni a Monza si è verificato un incidente stradale, tra un'automobile e una moto. Secondo le informazioni raccolte dalla redazione di MonzaToday, a rimanere coinvolto nello scontro è.

