Montoro le raccomandazioni del sindaco Carratù ai cittadini in vista dell' estate

Montoro, con l’arrivo dell’estate, si prepara a tutelare e valorizzare il suo splendido territorio grazie alle raccomandazioni del sindaco Carratù. L’Amministrazione Comunale invita i cittadini a prestare attenzione alla conservazione delle risorse fondamentali come acqua, aria e patrimonio boschivo, fondamentali per il benessere di tutti. Le ordinanze e gli inviti promossi su sito internet e altri canali sono un passo importante per garantire un’estate sicura e sostenibile.

Montoro, con l'arrivo dell'estate l'Amministrazione Comunale, guidata dal sindaco Salvatore Carratù, mette in campo le prime azioni informative sull'importanza dei beni comuni del territorio: acqua, qualità dell'aria e patrimonio boschivo. Le ordinanze e gli inviti, promossi su sito internet e.

