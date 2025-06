Monterrey v Inter Milan – line -up statistiche e anteprima

L’attesa è finita: l’Inter di Milano si prepara a sfidare Monterrey nel primo round della Coppa del Mondo 2025, un match che promette emozioni e sorprese. Trasferitisi dall’Italia al celebre Rose Bowl di Pasadena, i nerazzurri vogliono riscatto dopo la difficile stagione passata, mentre i messicani cercano di sorprendere con determinazione. Scopri tutto sulle formazioni, le statistiche e le anteprime di questa sfida epica, che potrebbe scrivere un nuovo capitolo nella storia del calcio internazionale.

2025-06-17 15:24:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: Anteprima della partita per Monterrey v Inter Milano. L’Inter inizia il loro viaggio in Coppa del Mondo del 2025 martedì contro la squadra messicana Monterrey nell’iconico Rose Bowl di Pasadena. Dopo una brutale fine della loro campagna del 2024-25, che li ha visti perdere lo Scudetto a Napoli e essere smantellati per 5-0 dal PSG nella finale di Champions League, i Nerazzurri stanno cercando un ripristino sotto il nuovo capo allenatore Cristian Chivu. Disegnati nel Gruppo E accanto a River Plate e Urawa Red Diamonds, l’Inter è tra i favoriti, ma dovrà scrollarsi di dosso le recenti cicatrici per evitare un’uscita anticipata. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Monterrey, esonerato Demichelis. Scossa per l’avversaria dell’Inter! - Il Monterrey, prossimo avversario dell'Inter al Mondiale per Club, ha annunciato l'esonero dell'allenatore Martin Demichelis.

