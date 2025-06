Monterrey Inter streaming e diretta tv | dove vedere la partita del Mondiale per club

Se sei un appassionato di calcio e non vuoi perderti il grande match tra Monterrey e Inter nel Mondiale per club, sei nel posto giusto! Mercoledì 18 giugno 2025 alle ore 21, i due club si sfideranno negli Stati Uniti in una partita imperdibile. Ma dove poter seguire questo emozionante incontro in diretta TV o streaming? Scopri tutte le opzioni disponibili e preparati a vivere ogni attimo di questa sfida internazionale, perché la partita promette emozioni indimenticabili!

MONTERREY INTER STREAMING TV – Oggi, mercoledì 18 giugno 2025, alle ore 21 Monterrey e Inter scendono in campo negli Stati Uniti per la fase a gironi del Mondiale per club. Dove vedere Monterrey Inter in diretta tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio: Dove vederla in tv e live streaming. La partita del Mondiale per club tra Monterrey e Inter sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma online DAZN e in chiaro, gratis, su Italia 1. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti.

Monterrey, esonerato Demichelis. Scossa per l’avversaria dell’Inter! - Il Monterrey, prossimo avversario dell'Inter al Mondiale per Club, ha annunciato l'esonero dell'allenatore Martin Demichelis.

