Monterrey Inter LIVE | cronaca risultato e tabellino del match

Appuntamento imperdibile al Rose Bowl di Los Angeles, dove alle 3 si accendono le luci del match Monterrey Inter, primo turno del Mondiale per Club. È l’esordio sulla panchina nerazzurra di Cristian Chivu, e i tifosi sono pronti a vivere ogni emozione in diretta. Seguite con noi la cronaca live, il risultato e il tabellino di questa sfida avvincente che promette spettacolo e passione. Restate con noi, perché l’azione sta per iniziare!

di Giuseppe Colicchia Appuntamento alle 3 al Rose Bowl di Los Angeles per Monterrey Inter, match del 1° turno del Mondiale per Club: seguilo live con noi. Tutto pronto al Rose Bowl di Los Angeles per Monterrey Inter, sfida valevole per il 1° turno del Mondiale per Club. Esordio sulla panchina nerazzurra per Cristian Chivu: segui con noi la cronaca live testuale del match. CRONACA. Fischio d’inizio alle ore 3. Migliore in campo nel primo tempo:. MONTERREY INTER, IL TABELLINO:. In attesa delle formazioni ufficiali. MONTERREY INTER, IL PREPARTITA. Internews24.com. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Monterrey Inter LIVE: cronaca, risultato e tabellino del match

In questa notizia si parla di: monterrey - inter - match - cronaca

Monterrey, esonerato Demichelis. Scossa per l’avversaria dell’Inter! - Il Monterrey, prossimo avversario dell'Inter al Mondiale per Club, ha annunciato l'esonero dell'allenatore Martin Demichelis.

Ieri si è svolta la conferenza stampa di mister #Chivu pre Monterrey #Inter. E' ormai tutto pronto per il match d’esordio dei nerazzurri al Mondiale per Club. Ecco alcune delle dichiarazioni rilasciate dal nuovo allenatore. Le parole raccolte dai giornalisti presen Vai su Facebook

#MonterreyInter: precedenti, formazioni, dove vederla e tutte le informazioni Vai su X

Monterrey-Inter, le probabili formazioni; Monterrey-Inter, probabili formazioni: ballottaggio Asllani-Sucic; Monterrey-Inter: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv.

Alla scoperta del Monterrey, prossimo avversario dell'Inter nel Mondiale per club - Vincitore della Champions League 2021 della Concacaf, il club messicano ha in organico l'ex Real Madrid Sergio Ramos e alcune vecchie conoscenze della Liga spagnola come Torres, Ocampos (due Europa Le ... Riporta today.it

Monterrey-Inter: diretta live e risultato in tempo reale - Inter di Mercoledì 18 giugno 2025: formazioni ufficiali e tabellino. Secondo calciomagazine.net