Monterrey Inter LIVE 1-1 | si va all’intervallo in parità

L’attesa è finita: al Rose Bowl di Los Angeles, Monterrey e Inter si sfidano in un match imperdibile per il primo turno del Mondiale per Club. Con Cristian Chivu alla guida nerazzurra, ogni momento sarà un’emozione da vivere live. Restate con noi per aggiornamenti in tempo reale e vivere questa sfida come se foste sul campo! La partita è appena iniziata e tutto può ancora succedere.

di Giuseppe Colicchia Appuntamento alle 3 al Rose Bowl di Los Angeles per Monterrey Inter, match del 1° turno del Mondiale per Club: seguilo live con noi. Tutto pronto al Rose Bowl di Los Angeles per Monterrey Inter, sfida valevole per il 1° turno del Mondiale per Club. Esordio sulla panchina nerazzurra per Cristian Chivu: segui con noi la cronaca live testuale del match. AGGIORNA LA LIVE CRONACA. 1? Fischio d’inizio – Si comincia! 7? Ritmi blandi in questo avvio – Parecchi errori da una parte e dall’altra. 8? Ci prova Pavard – Azione prolungata e un po’ confusionaria dell’Inter, alla fine Pavard ci prova con un tiro da fuori che termina di parecchio alto sopra la traversa. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Monterrey Inter LIVE 1-1: si va all’intervallo in parità

Monterrey, esonerato Demichelis. Scossa per l’avversaria dell’Inter! - Il Monterrey, prossimo avversario dell'Inter al Mondiale per Club, ha annunciato l'esonero dell'allenatore Martin Demichelis.

