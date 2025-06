Monterrey Inter LIVE 1-1 | Lautaro spreca la chance per il vantaggio

Alle 15 al Rose Bowl di Los Angeles, si accendono le luci del primo grande palcoscenico del Mondiale per Club con Monterrey-Inter. Un match ricco di emozioni, sorprese e occasioni da non perdere, tra la voglia nerazzurra di conquistare il titolo e il debutto di Cristian Chivu in panchina. Segui con noi la cronaca live di questa sfida che promette spettacolo fino all’ultimo secondo!

di Giuseppe Colicchia Appuntamento alle 3 al Rose Bowl di Los Angeles per Monterrey Inter, match del 1° turno del Mondiale per Club: seguilo live con noi. Tutto pronto al Rose Bowl di Los Angeles per Monterrey Inter, sfida valevole per il 1° turno del Mondiale per Club. Esordio sulla panchina nerazzurra per Cristian Chivu: segui con noi la cronaca live testuale del match. AGGIORNA LA LIVE CRONACA. 1? Fischio d’inizio – Si comincia! 7? Ritmi blandi in questo avvio – Parecchi errori da una parte e dall’altra. 8? Ci prova Pavard – Azione prolungata e un po’ confusionaria dell’Inter, alla fine Pavard ci prova con un tiro da fuori che termina di parecchio alto sopra la traversa. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Monterrey Inter LIVE 1-1: Lautaro spreca la chance per il vantaggio

In questa notizia si parla di: monterrey - inter - lautaro - spreca

Monterrey, esonerato Demichelis. Scossa per l’avversaria dell’Inter! - Il Monterrey, prossimo avversario dell'Inter al Mondiale per Club, ha annunciato l'esonero dell'allenatore Martin Demichelis.

Monterrey-Inter LIVE! Formazioni, risultato e aggiornamenti in diretta sul debutto dei nerazzurri al Mondiale per Club; Monterrey-Inter 1-1 LIVE: palo di Canales. Lautaro segna, ma viene annullato. Esordio anche per Sucic; Mondiale per Club, il tecnico del Monterrey: Grande rispetto per Chivu, Thuram mi piace molto.

Monterrey-Inter 1-1 LIVE: palo di Canales - Ancora un Sommer non reattivo e non esplosivo sul destro ... Riporta msn.com

LIVE - Monterrey-Inter 1-1, 50' - Prima punizione per l'Inter. Ma è ancora Andrada il più incisivo dei messicani - Punizione per l'Inter: il pallone arriva dritto nelle braccia di Andrada. Si legge su msn.com