Monterrey Inter LIVE 1-1 | chance sui piedi di Barella palla alta

Al Rose Bowl di Los Angeles, il grande atteso Monterrey-Inter prende vita con un match ricco di emozioni e tensione. È l’esordio sulla panchina nerazzurra di Cristian Chivu, che cerca di guidare i suoi verso la vittoria nel primo turno del Mondiale per Club. Segui con noi la cronaca live, aggiornando ogni momento cruciale e vivendo insieme ogni intensità di questa sfida internazionale. Preparati a tifare!

di Giuseppe Colicchia Appuntamento alle 3 al Rose Bowl di Los Angeles per Monterrey Inter, match del 1° turno del Mondiale per Club: seguilo live con noi. Tutto pronto al Rose Bowl di Los Angeles per Monterrey Inter, sfida valevole per il 1° turno del Mondiale per Club. Esordio sulla panchina nerazzurra per Cristian Chivu: segui con noi la cronaca live testuale del match. AGGIORNA LA LIVE CRONACA. 1? Fischio d’inizio – Si comincia! 7? Ritmi blandi in questo avvio – Parecchi errori da una parte e dall’altra. 8? Ci prova Pavard – Azione prolungata e un po’ confusionaria dell’Inter, alla fine Pavard ci prova con un tiro da fuori che termina di parecchio alto sopra la traversa. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Monterrey Inter LIVE 1-1: chance sui piedi di Barella, palla alta

