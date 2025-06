Monterrey Inter LIVE 1-0 | Sergio Ramos sblocca il match Esposito spreca la chance per il pareggio!

Alle 15:00 al Rose Bowl di Los Angeles, il tanto atteso Monterrey Inter prende il via nel primo turno del Mondiale per Club. Con emozioni e suspense alle stelle, i tifosi italiani sono pronti a vivere ogni istante insieme a noi. Sergio Ramos sblocca il match con un gol che fa esplodere il pubblico, mentre Esposito sfiora il pareggio in un'occasione d'oro. Rimani con noi per non perdere neanche un dettaglio di questa sfida epica!

di Giuseppe Colicchia Appuntamento alle 3 al Rose Bowl di Los Angeles per Monterrey Inter, match del 1° turno del Mondiale per Club: seguilo live con noi. Tutto pronto al Rose Bowl di Los Angeles per Monterrey Inter, sfida valevole per il 1° turno del Mondiale per Club. Esordio sulla panchina nerazzurra per Cristian Chivu: segui con noi la cronaca live testuale del match. AGGIORNA LA LIVE CRONACA. 1? Fischio d’inizio – Si comincia! 7? Ritmi blandi in questo avvio – Parecchi errori da una parte e dall’altra. 8? Ci prova Pavard – Azione prolungata e un po’ confusionaria dell’Inter, alla fine Pavard ci prova con un tiro da fuori che termina di parecchio alto sopra la traversa. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Monterrey Inter LIVE 1-0: Sergio Ramos sblocca il match, Esposito spreca la chance per il pareggio!

In questa notizia si parla di: monterrey - inter - match - sergio

Monterrey, esonerato Demichelis. Scossa per l’avversaria dell’Inter! - Il Monterrey, prossimo avversario dell'Inter al Mondiale per Club, ha annunciato l'esonero dell'allenatore Martin Demichelis.

Il Monterrey di Sergio Ramos e dei tanti spagnoli è il primo avversario dell’Inter che in #FIFACWC ? Potete ascoltare l’analisi di mister Andrea Stramaccioni su #MonterreyInter sul canale Whatsapp di #DAZN Vai su X

#CHIVU E LA NUOVA #INTER Ai microfoni di 'DAZN', l'allenatore nerazzurro ha parlato così a poche ore dalla sfida contro il Monterrey Che ne pensate? Vai su Facebook

Monterrey-Inter diretta Mondiale per club, segui live l'esordio di Chivu; Da Ocampos agli altri ex Serie A: Inter, occhio al Monterrey. Non è solo Sergio Ramos; “Nella vita e in campo”: alla scoperta del Monterrey di Sergio Ramos, avversario dell’Inter….

LIVE - Monterrey-Inter 1-0, 26'- Vantaggio Monterrey: prima disattenzione dell'Inter e Sergio Ramos punisce - Monterrey che va in avanti con Ocampos che va in pressione sui nerazzurri che se la cavano in ... Scrive msn.com

Monterrey-Inter, Sergio Ramos provoca i nerazzurri: che bordata! - Sergio Ramos lancia una bordata all’Inter: l’esperto difensore accende il match rilasciando delle dichiarazioni pesantissime. Secondo spaziointer.it