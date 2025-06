Monterrey Inter LIVE 0-0 | ritmi blandi in questo avvio

Al Rose Bowl di Los Angeles, l’attesa è palpabile: Monterrey e Inter si affrontano nel primo turno del Mondiale per Club. Dopo l’esordio sulla panchina nerazzurra di Cristian Chivu, i ritmi sono ancora blandi, ma ogni momento promette emozioni. Restate con noi per la cronaca live, aggiornate in tempo reale, e vivete insieme a noi questa sfida che potrebbe riservare sorprese fino all’ultimo fischio!

di Giuseppe Colicchia Appuntamento alle 3 al Rose Bowl di Los Angeles per Monterrey Inter, match del 1° turno del Mondiale per Club: seguilo live con noi. Tutto pronto al Rose Bowl di Los Angeles per Monterrey Inter, sfida valevole per il 1° turno del Mondiale per Club. Esordio sulla panchina nerazzurra per Cristian Chivu: segui con noi la cronaca live testuale del match. AGGIORNA LA LIVE CRONACA. 1? Fischio d’inizio – Si comincia! 7? Ritmi blandi in questo avvio – Parecchi errori da una parte e dall’altra. 8? Ci prova Pavard – Azione prolungata e un po’ confusionaria dell’Inter, alla fine Pavard ci prova con un tiro da fuori che termina di parecchio alto sopra la traversa. 🔗 Leggi su Internews24.com