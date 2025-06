Monterrey Inter LIVE 0-0 | inizia il match!

Alle ore 3 al Rose Bowl di Los Angeles, si accendono i nostri cuori per il grande debutto di Monterrey Inter nel Mondiale per Club! Con Cristian Chivu alla guida, i nerazzurri affrontano questa sfida cruciale: tutto pronto per un match che promette emozioni e adrenalina. Resta con noi e aggiorna in tempo reale la cronaca live, perché ogni istante conta in questa sfida internazionale d'alto livello. La partita sta per cominciare: non perderti neanche un secondo!

di Giuseppe Colicchia Appuntamento alle 3 al Rose Bowl di Los Angeles per Monterrey Inter, match del 1° turno del Mondiale per Club: seguilo live con noi. Tutto pronto al Rose Bowl di Los Angeles per Monterrey Inter, sfida valevole per il 1° turno del Mondiale per Club. Esordio sulla panchina nerazzurra per Cristian Chivu: segui con noi la cronaca live testuale del match. AGGIORNA LA LIVE CRONACA. 1? Fischio d’inizio – Si comincia! Migliore in campo nel primo tempo:. MONTERREY INTER, IL TABELLINO: 0-0. MONTERREY (3-5-2): 1 Andrada; 33 Medina, 93 Sergio Ramos, 4 Guzman; 2 Chavez, 10 Canales, 30 Rodriguez, Torres, 3 Arteaga; 7 Berterame, 29 Ocampos. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Monterrey Inter LIVE 0-0: inizia il match!

