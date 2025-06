Monterrey Inter l’incubo Sergio Ramos è realtà | ancora in gol i precedenti contro i nerazzurri

Sergio Ramos torna a incrociare i suoi occhi con l'Inter, e questa volta non si tratta di un match qualunque. Il difensore spagnolo, noto per la sua abilità nel trovare il gol, ha già lasciato il segno contro i nerazzurri in passato, e il suo debutto con Monterrey nel Mondiale per Club non fa eccezione. Questi incontri sembrano scritti dal destino, e chissà quali sorprese ci riserverà il futuro.

Monterrey Inter, tutti i precedenti di Sergio Ramos contro i nerazzurri dopo il gol realizzato al Mondiale per Club. I dettagli. Ci sono giocatori che, per ragioni quasi misteriose, sembrano destinati a incrociare più volte la strada dell’ Inter. Sergio Ramos è uno di questi. Anche stanotte, nel debutto del Mondiale per Club con il Monterrey, il difensore spagnolo ha lasciato il segno con una delle sue specialità : il colpo di testa. Un gol che ha fissato il momentaneo 1-0 e che ha riportato alla mente dei tifosi nerazzurri un precedente ancora vivo. Per ritrovare l’origine di questa “rivalità ”, bisogna tornare alla Champions League del 2020. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Monterrey Inter, l’incubo Sergio Ramos è realtà : ancora in gol, i precedenti contro i nerazzurri

