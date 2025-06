Monterrey-Inter la MOVIOLA LIVE | regolare il goal di Ramos Esposito rischia il giallo

Nel cuore di Monterrey, il confronto tra Inter e Monterrey si infiamma con episodi decisivi sotto la lente della moviola. Il goal di Ramos Esposito, ambito e contestato, rischia di scatenare un giallo importante: ogni dettaglio potrebbe cambiare le sorti del match. Ecco gli episodi più rilevanti della moviola, per vivere da vicino ogni emozione di questa prima giornata del Girone E del Mondiale.

Di seguito gli episodi da moviola più importanti di Monterrey-Inter, match valido per la prima giornata, per l`esordio nel Girone E del Mondiale. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

In questa notizia si parla di: monterrey - inter - moviola - regolare

Monterrey, esonerato Demichelis. Scossa per l’avversaria dell’Inter! - Il Monterrey, prossimo avversario dell'Inter al Mondiale per Club, ha annunciato l'esonero dell'allenatore Martin Demichelis.

Inter-Barça, moviola: manca rosso a Inigo Martinez, Mkhitaryan-Yamal questione di centimetri; Moviola Inter-Barcellona: Cubarsí su Lautaro Martinez, era rigore? Regolare il 3-3 di Acerbi? Tutti gli episodi, spiegati; Inter-Lazio, la moviola: rigore giusto e gol di Arnautovic regolare.

Monterrey-Inter, la MOVIOLA LIVE: triplo fallo su Lautaro - Inter, match valido per la prima giornata, per l`esordio nel Girone E del Mondiale per Club Fifa delle. Segnala calciomercato.com

Chi gioca nel Monterrey? Da Sergio Ramos all’allenatore, gli avversari dell’Inter - Conosciamo meglio i Rayados, formazione messicana e primo avversario dell'Inter nei gironi della FIFA Club World Cup ... Da fcinter1908.it