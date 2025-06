Monterrey-Inter IN tre punti | Chivu cambia senza poter cambiare

Il debutto di Chivu sulla panchina dell’Inter a Monterrey si rivela un’occasione di riflessione più che di gloria, con un pareggio che lascia spazio a molte considerazioni tecniche e tattiche. Un risultato che, pur non entusiasmando, apre nuovi scenari per il futuro nerazzurro. La partita non passerà alla storia, ma rappresenta un punto di partenza importante, perché in ogni sfida ci sono insegnamenti da cogliere e margini di miglioramento da esplorare.

Monterrey-Inter non passerà alla storia come un debutto indimenticabile per Chivu, che deve accontentarsi di un pareggio nella prima uscita da allenatore della Prima Squadra. Un punto che in ogni caso offre diversi spunti tecnico-tattici. Di seguito l’episodio dopo la 1ª giornata del Mondiale per Club LOS ANGELES – Esordio agrodolce per Cristian Chivu sulla panchina dell’ Inter, che non va mai in vantaggio e può solo accettare un punto ottenuto dal pareggio. I messicani del Club de Futbol Monterrey, allenati dallo spagnolo Domenec Torrent, complicano un bel po’ i piani nerazzurri nel Gruppo E, che – come da previsioni – vede gli argentini del River Plate (3) in testa e i giapponesi dell’ Urawa Reds (0) in coda ma entrambe in solitaria. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Monterrey-Inter IN tre punti: Chivu cambia senza poter cambiare

