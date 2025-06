Monterrey-Inter formazioni ufficiali per l’esordio di Chivu al Mondiale per Club!

Finalmente, l’attesa è finita: Cristian Chivu debutta sulla panchina dell’Inter, portando entusiasmo e nuove strategie in un match storico contro il Monterrey al Mondiale per Club 2025. In uno scenario da sogno come il Rose Bowl di Pasadena, i nerazzurri si preparano a fare la loro prima uscita ufficiale con la guida del nuovo allenatore. La sfida promette emozioni forti e tanto da scoprire: cosa riserveranno i primi passi di Chivu in questa avventura?

È finalmente arrivata la prima formazione ufficiale di Cristian Chivu sulla panchina dell’Inter. I nerazzurri fanno il loro debutto al Mondiale per Club 2025 contro i messicani del Monterrey, in una sfida valida per il Gruppo E. LE SCELTE – Monterrey-Inter, fischio d’inizio fissato alle 3 di notte italiane (18 locali) per l’esordio al Mondiale per Club, in uno spettacolare scenario: il Rose Bowl Stadium di Pasadena, in California. Cristian Chivu ha sciolto gli ultimi dubbi e ha optato per un undici che conferma in gran parte le previsioni della vigilia. In attacco, l’assenza di Mehdi Taremi – bloccato in Iran a causa delle tensioni geopolitiche – si fa sentire, mentre Marcus Thuram e Francesco Pio Esposito non è ancora al meglio. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Monterrey-Inter, formazioni ufficiali per l’esordio di Chivu al Mondiale per Club!

In questa notizia si parla di: monterrey - inter - esordio - chivu

Monterrey, esonerato Demichelis. Scossa per l’avversaria dell’Inter! - Il Monterrey, prossimo avversario dell'Inter al Mondiale per Club, ha annunciato l'esonero dell'allenatore Martin Demichelis.

Cucinando ? Christian #Chivu fa il suo esordio nella notte: dalle 2.30 Monterrey-Inter è su #DAZN #FIFACWC Vai su X

Questa notte comincia il Mondiale per Club dell'Inter, con l'esordio di Christian Chivu sulla panchina nerazzurra L'avversario sarà il Monterrey, formazione messicana, ma il tecnico dell'Inter svela che si potrà assistere a qualche novità tattica, ovvero un 3-5 Vai su Facebook

Monterrey-Inter diretta Mondiale per club, segui live l'esordio di Chivu; Inter-Monterrey: dove vederla in chiaro (tv e streaming), orario e probabili formazioni; Monterrey-Inter, esordio dei nerazzurri nel mondiale per club.

Inter-Monterrey: dove vederla in chiaro (tv e streaming), orario e formazioni ufficiali - Inizia il cammino dell'Inter al Mondiale per club 2025 e la prima tappa sarà la sfida contro il Monterrey al Rose Bowl Stadium di Pasadena, Los Angeles. Come scrive ilmessaggero.it

Mondiale per Club, Monterrey-Inter LIVE: le probabili formazioni - Inter è la gara d`esordio dei nerazzurri e delle formazioni italiane nel Mondiale per Club Fifa che si sta giocando negli Stati Uniti. Segnala msn.com