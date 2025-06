Monterrey-Inter formazione ufficiale per l’esordio di Chivu al Mondiale per Club!

Cristian Chivu fa il suo esordio sulla panchina dell’Inter, pronta a sfidare Monterrey nel debutto al Mondiale per Club 2025. Una sfida imperdibile che si svolgerà sotto i riflettori del suggestivo Rose Bowl Stadium di Pasadena, in California. I nerazzurri sono determinati a fare bene in questa prima uscita internazionale sotto la guida del nuovo allenatore. La partita promette emozioni e sorprese: la sfida tra Inter e Monterrey sta per cominciare!

È finalmente arrivata la prima formazione ufficiale di Cristian Chivu sulla panchina dell'Inter. I nerazzurri fanno il loro debutto al Mondiale per Club 2025 contro i messicani del Monterrey, in una sfida valida per il Gruppo E. LE SCELTE – Monterrey-Inter, fischio d'inizio fissato alle 3 di notte italiane (18 locali) per l'esordio al Mondiale per Club, in uno spettacolare scenario: il Rose Bowl Stadium di Pasadena, in California. Cristian Chivu ha sciolto gli ultimi dubbi e ha optato per un undici che conferma in gran parte le previsioni della vigilia. In attacco, l'assenza di Mehdi Taremi – bloccato in Iran a causa delle tensioni geopolitiche – si fa sentire, mentre Marcus Thuram e Francesco Pio Esposito non è ancora al meglio.

