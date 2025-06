Monterrey-Inter Chivu debutta nel Mondiale per Club con un pareggio

Il debutto di Cristian Chivu sulla panchina dell'Inter nel Mondiale per Club si apre con un pareggio che lascia l'amaro in bocca. Un risultato che mette i nerazzurri sull'orlo di una sfida decisiva contro il River Plate, rischiando di compromettere la qualificazione. La squadra ha mostrato due facce: nel primo tempo ritmo e iniziative, ma la partita si è complicata, evidenziando le sfide di questa fase finale di stagione. Ora, tutto si gioca in un match da dentro o fuori.

La prima Inter di Cristian Chivu inizia con un pareggio la sua avventura nel Mondiale per Club. Risultato deludente, che espone i nerazzurri al rischio di doversi giocare la qualificazione alla seconda fase in un match quasi da dentro o fuori contro il River Plate e che conferma come questo finale di stagione sia complicato. Molto. Prestazione a due facce quella della squadra di Chivu: ritmo e iniziative nel primo tempo, dominato sul piano del gioco anche se con svantaggio iniziale, progressiva fatica nella ripresa quando il Monterrey (discreto avversario e nulla più) ha pian piano alzato il baricentro arrivando anche a sfiorare la rete della vittoria.

Di Lautaro il primo gol dell'era Chivu e dell'Inter al Mondiale per Club. Il Capitano risponde al vantaggio di Sergio Ramos. Un'Inter che avrebbe meritato sicuramente il vantaggio. Vai su X

Sky Sport - Inter, attesa per la 1a di Chivu. Questa la probabile contro il Monterrey nel Mondiale per Club al netto di possibili cambi nelle ultime ore. Sommer, Pavard, Acerbi, Bastoni, Darmian, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Carlos Augusto, Lautaro, Sebastiano Vai su Facebook

