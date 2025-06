Monterrey-Inter 1-1 pagelle | Lautaro Martinez trascina 7 bene un nuovo!

L’Inter si apre con una prestazione combattiva nel Mondiale per Club, portando a casa un pareggio 1-1 contro il Monterrey. Tra le note positive, spicca la prova di Lautaro Martinez, che ancora una volta si distingue come trascinatore. Le pagelle del match raccontano di un'Inter solida e determinata, pronta a mettere in campo tutto il suo entusiasmo per affrontare le sfide future. Ecco i dettagli del confronto.

L’Inter è uscita con un pareggio per 1-1 dall’esordio nel Mondiale per Club contro il Monterrey. Bene uno dei nuovi, Lautaro Martinez poi trascina come sempre. Le pagelle del match. YANN SOMMER 5.5 – Oggi è apparso un po’ lento, come nel primo gol. Ma anche in altre occasioni. BENJAMIN PAVARD-FRANCESCO ACERBI-ALESSANDRO BASTONI 6 – Tutti sono almeno da 6, solita prestazione solida in difesa. Il Monterrey segna ma crea pochissimo e il reparto funziona quasi perfettamente. MATTEO DARMIAN 5.5 – spreca una grandissima occasione al 22?, meglio quando dopo l’ingresso di Luis Henrique si abbassa nei tre difensori dietro (esce Pavard). 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Monterrey-Inter 1-1, pagelle: Lautaro Martinez trascina 7, bene un nuovo!

