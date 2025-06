Monterrey-Inter 1-1 LIVE | palo di Canales Lautaro segna ma viene annullato Esordio anche per Sucic

In un emozionante match tra Monterrey e Inter, il risultato si mantiene in equilibrio sul 1-1. La partita è stata teatro di grandi emozioni: Canales ha segnato, ma il gol di Lautaro è stato annullato, creando suspense e attesa. Con l’esordio di Sucic e un finale ricco di azione, il confronto promette ancora colpi di scena e spettacolo, lasciando i tifosi incollati alla panchina e desiderosi di scoprire come si evolverà questa sfida.

Monterrey-Inter 1-1 25` Sergio Ramos (M), 41` Lautaro (I) CRONACA 74` Barella ci prova al volo dal limite dopo la respinta di Andrada su corner.. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Monterrey, esonerato Demichelis. Scossa per l’avversaria dell’Inter! - Il Monterrey, prossimo avversario dell'Inter al Mondiale per Club, ha annunciato l'esonero dell'allenatore Martin Demichelis.

Gazzetta - #Chivu prepara un'Inter giovane, #Sucic e #LuisHenrique subito titolari: una ventata di aria fresca, il tecnico punta sui nuovi per la prima con il Monterrey Vai su Facebook

