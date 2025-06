Monterrey-Inter 1-1 il tabellino della 1ª giornata del Mondiale per Club

In una sfida emozionante tra Monterrey e Inter, terminata con un punteggio di 1-1, i nerazzurri di Cristian Chivu esordiscono nel Mondiale per Club FIFA 2025 con un risultato che lascia spazio a diverse riflessioni. La partita, valida per i gironi del Gruppo E, ha visto l'Inter dominare nella maggior parte del match senza però riuscire a superare la difesa avversaria. Un pareggio, certo, ma che apre le porte a molte aspettative per il prosieguo del torneo.

Monterrey-Inter è terminata da pochi minuti con il punteggio di 1-1: questo il tabellino della partita valida per la prima giornata del Gruppo E del Mondiale per Club FIFA 2025. PAREGGIO MOSCIO – Debutta con un 1-1 l’ Inter al Mondiale per Club e Cristian Chivu come allenatore. Contro il Monterrey non basta giocare quasi tutta la partita nella trequarti avversaria, è un pareggio che lascia l’amaro in bocca perchĂ© i Rayados segnano sull’unico tiro in porta, un colpo di testa del veterano Sergio Ramos da calcio d’angolo. Al 42’ pareggia Lautaro Martinez, tap-in su assist di Carlos Augusto pescato da uno schema da punizione di Kristjan Asllani. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Monterrey-Inter 1-1, il tabellino della 1ÂŞ giornata del Mondiale per Club

In questa notizia si parla di: monterrey - inter - tabellino - giornata

Monterrey, esonerato Demichelis. Scossa per l’avversaria dell’Inter! - Il Monterrey, prossimo avversario dell'Inter al Mondiale per Club, ha annunciato l'esonero dell'allenatore Martin Demichelis.

IL BAYERN MONACO VA IN DOPPIA CIFRA Troppo il dislivello tecnico fra le due squadre: all’esordio nel Mondiale per Club 2025 il Bayern Monaco segna 6 gol ne primo tempo e 4 nel secondo. Nel tabellino contro i neozelandesi dell’Auckland finiscono C Vai su Facebook

Monterrey-Inter 1-1: gol di Sergio Ramos e Lautaro Martinez, pari per Chivu all'esordio; Ex Inter, Colidio apre il 3-1 del River Plate sull'Urawa Red Diamonds; River Plate-Urawa 3-1, pagelle e tabellino: Colidio incanta, Mastantuono ci prova ma non incide.

PAGELLE E TABELLINO MONTERREY-INTER 1-1: Lautaro croce e delizia, che dormita di Acerbi - Inter, match della fase a gironi del Mondiale per Club: voti, pagelle e tabellino della sfida di Pasadena ... Lo riporta calciomercato.it

Pagelle LIVE Monterrey-Inter: voti e giudizi - Una partita speciale non solo perché apre le porte della nuovissima competizione Fifa ai nerazzurri, ma anche perché ... Segnala passioneinter.com