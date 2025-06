Monterrey-Inter 1-1 | esordio con pari tra occasioni e poca concretezza

L’esordio dell’Inter nel Mondiale per Club si trasforma in un pareggio deludente, lasciando i tifosi con l’amaro in bocca. Contro un Monterrey compatto e determinato, i nerazzurri di Cristian Chivu mostrano occasioni ma scarsa concretezza sotto porta. È solo il primo passo di una sfida che promette emozioni e risposte: il cammino verso il titolo è ancora lungo e tutto da scrivere.

Il Mondiale per Club inizia con un pareggio deludente per l’Inter di Cristian Chivu, che non va oltre l’1-1 contro il Monterrey. Il riassunto della partita d’esordio nel torneo Made in Usa. PAREGGIO – L’esordio dell’ Inter nel Mondiale per Club si chiude con un pareggio. Contro un Monterrey compatto ma tutt’altro che irresistibile, i nerazzurri di Cristian Chivu devono accontentarsi dell’1-1. Il nuovo tecnico, alla sua prima ufficiale sulla panchina della prima squadra, vede i suoi dominare per lunghi tratti il match, ma le troppe occasioni sprecate e una certa imprecisione negli ultimi metri costano due punti preziosi all’esordio nel torneo. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Monterrey-Inter 1-1: esordio con pari tra occasioni e poca concretezza

In questa notizia si parla di: inter - esordio - monterrey - pari

Calcio / Il chiaravallese Alessio Cacciamani fa il suo esordio in Serie A con il Torino contro l’Inter - CHIARAVALLE, 12 maggio 2025 – Un giovane talento di Chiaravalle, Alessio Cacciamani, ha fatto il suo debutto in Serie A con il Torino, subentrando a Lazaro nella sfida contro l'Inter.

MONTERREY-INTER TERMINA UNO A UNO Esordio con pari alla prima ufficiale per #Chivu sulla panchina dei nerazzurri apparsi ancora stanchi e con molte scorie del finale di stagione #FIFACWC Vai su X

MONDIALE PER CLUB | Mezzo passo falso dell'Inter di Chivu all'esordio contro il Monterrey. A Ramos risponde Lautaro https://gazzettadelsud.it/?p=2057768 Vai su Facebook

L'Inter non va oltre l'1-1 con il Monterrey: dormite in difesa e gol di Lautaro, cosa è successo nella notte; Monterrey-Inter 1-1: gol di Sergio Ramos e Lautaro Martinez, pari per Chivu all'esordio; Pari col Monterrey alla prima sulla panchina dell’Inter, Chivu: “Buona prova, abbiamo creato ma è mancata un po’ di fame”.

Mondiale per club, solo un pari per l'Inter di Chivu all'esordio. E Marotta torna a parlare di Inzaghi - Esordio in chiaroscuro per l'Inter al Mondiale per Club: al Rose Bowl Stadium di Pasadena, in California, i nerazzurri hanno pareggiato 1- Secondo affaritaliani.it

Mondiale per Club 2025, Monterrey-Inter 1-1: gol di Sergio Ramos e Lautaro Martinez - Leggi su Sky TG24 l'articolo Mondiale per Club 2025, Monterrey- Si legge su tg24.sky.it