Monterrey Inter 1-1 esordio amaro per Chivu | Lautaro non basta

Un esordio difficile per l’Inter nel Mondiale per Club 2025: Monterrey e Inter si accontentano di un 1-1 che lascia alcuni interrogativi. Dopo una finalissima di Champions, i nerazzurri speravano in una reazione più convincente, ma il pareggio contro i messicani, guidati da Sergio Ramos, alimenta dubbi e preoccupazioni sulla sfida futura. La squadra di Chivu deve ancora trovare la propria strada: la strada è lunga e il cammino non si ferma qui.

Esordio amaro per i nerazzurri nel Mondiale per Club 2025. Monterrey Inter termina 1-1. Non è arrivata la tanto attesa reazione post finale di Champions. Al contrario, questo pareggio contro i messicani di Sergio Ramos aumenta i dubbi e le perplessità intorno alla squadra di Chivu. Non è bastata la

Monterrey, esonerato Demichelis. Scossa per l'avversaria dell'Inter! - Il Monterrey, prossimo avversario dell'Inter al Mondiale per Club, ha annunciato l'esonero dell'allenatore Martin Demichelis.

Cristian Chivu ha ufficializzato l'elenco dei convocati dell'Inter per il Mondiale per Club. L'Inter ha pubblicato la lista dei giocatori scelti per affrontare il Mondiale per Club, guidata per la prima volta in panchina da Cristian Chivu. Tra le novità ci sono cinque i

Inter, pareggio con il Monterrey. I tifosi delusi: "Mi sono svegliato per questo?" - Il tecnico romeno, subentrato a Simone Inzaghi, volato in Arabia Saudita all'Al Hilal, ha iniziato la sua avventura nerazzurra

Inter, com'è andata la prima di Chivu al Mondiale per Club contro il Monterrey - Ora fondamentale la partita contro l'Urawa Reds per la qualificazione agli ottavi.