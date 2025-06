Monterrey-Inter 1-0 LIVE | Sergio Ramos di testa batte un colpevole Sommer Esposito grazia Andrada

Nel cuore di Monterrey, una sfida intensa tra Monterrey e Inter si anima con emozioni mozzafiato. Al 25’, Sergio Ramos apre le marcature di testa, lasciando il pubblico senza fiato. La partita si infiamma: al 27’ un'occasione da goal sfuggita di un soffio a Esposito potrebbe cambiare le sorti del match. La tensione cresce, e i minuti rivelano un incontro che promette ancora sorprese. Riuscirà l'Inter a reagire e conquistare il pareggio?

Monterrey-Inter 1-0 25` Sergio Ramos (M) CRONACA 27` OCCASIONE - Clamorosa occasione da goal fallita da Sebastiano Esposito. L`Inter sfonda a. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

