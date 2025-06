Monterrey-Inter 0-0 LIVE | Esposito vicino al goal

Monterrey-Inter 0-0 CRONACA 18` Palla velenosa in area di rigore dell`Inter con Sebastiano Esposito che riesce a controllare e girarsi, ma viene. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

In questa notizia si parla di: inter - monterrey - esposito - vicino

Monterrey, esonerato Demichelis. Scossa per l’avversaria dell’Inter! - Il Monterrey, prossimo avversario dell'Inter al Mondiale per Club, ha annunciato l'esonero dell'allenatore Martin Demichelis.

#Inter, la probabile formazione per la prima di Chivu col Monterrey: da Esposito e Asllani a Sucic Vai su X

Sky - Questa la probabile di Inter-Monterrey nel Mondiale per Club al netto di possibili cambi nelle ultime ore: Sommer, Pavard, Acerbi, Bastoni, Darmian, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Carlos Augusto, Lautaro, Esposito S. Vai su Facebook

LIVE Inter-Monterrey alle 3: Chivu con Esposito dal 1', Sergio Ramos titolare; Monterrey-Inter, la prima di Chivu. Asllani in regia, Sebastiano Esposito con Lautaro; Inter-Monterrey: dove vederla in chiaro (tv e streaming), orario e formazioni ufficiali.

Inter-Monterrey: dove vederla in chiaro (tv e streaming), orario e formazioni ufficiali - Inizia il cammino dell'Inter al Mondiale per club 2025 e la prima tappa sarà la sfida contro il Monterrey al Rose Bowl Stadium di Pasadena, Los Angeles. Secondo ilmessaggero.it

Monterrey-Inter, la prima formazione ufficiale di Chivu. Asllani in regia, Sebastiano Esposito con Lautaro Martinez. Fuori Calha, Dumfries e Bisseck - Le scelte di formazione di Domènec Torrent e Cristian Chivu per la gara valida per la 1a giornata del Gruppo E in programma alle 3 ... Si legge su eurosport.it