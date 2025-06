Monte Isola Egidio Archini non ce l’ha fatta | è morto dopo lo scontro con un turista

Un dramma sconvolge Monte Isola: Egidio Archini, 58enne residente a Siviano, ha perso la vita dopo uno scontro fatale con un turista in bicicletta. Un incidente che evidenzia ancora una volta le delicate dinamiche di convivenza e sicurezza tra residenti e visitatori. La comunità piange la sua perdita, un tragico richiamo alla necessità di maggiore attenzione e rispetto delle regole sulle strade. La speranza è che questa triste vicenda possa servire a prevenire tragedie simili in futuro.

Monte Isola, 18 giugno – Non ce l’ha fatta Egidio Archini,  il montisolano che domenica scorsa a Siviano di Monte Isola non è riuscito, suo malgrado, a evitare lo scontro con un turista in bicicletta che ha frenato improvvisamente e si è fermato in mezzo alla strada, forse credendo che fosse a senso unico o non sapendo che i residenti possono circolare, secondo le norme vigenti, in motorino. Il tragico epilogo. Archini, 58 anni, era ricoverato in terapia intensiva da poco dopo l’incidente. Le sue condizioni sin dall’inizio sono apparse critiche, tanto che i medici non si sono mai sbilanciati fornendo una prognosi diversa da quella riservata. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it