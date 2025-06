Monreale acqua potabile a giorni alterni nelle vie Pezzingoli Pezzingoli Alta Linea Ferrata e Strazzasiti

A Monreale, la corsa all’acqua potabile diventa una sfida quotidiana: a partire da oggi, si sperimenta un sistema di distribuzione a giorni alterni nelle vie Pezzingoli, Pezzingoli Alta, Linea Ferrata e Strazzasiti. La ridotta portata impone queste limitazioni per garantire un approvvigionamento più equo e sostenibile. La situazione richiede collaborazione e pazienza da parte di tutti: il Comune lavora per ripristinare al più presto il normale servizio.

Monreale – Il Comune di Monreale, tramite l’Area VI Pianificazione del Territorio, comunica alla cittadinanza che, a causa della ridotta portata di acqua potabile che non è più sufficiente a soddisfare le esigenze delle zone interessate, si rende necessaria una limitazione della distribuzione idrica. A partire da oggi, mercoledì 18 giugno 2025, l’erogazione dell’acqua potabile . (Monrealelive.it). 🔗 Leggi su Monrealelive.it © Monrealelive.it - Monreale, acqua potabile a giorni alterni nelle vie Pezzingoli, Pezzingoli Alta, Linea Ferrata e Strazzasiti

