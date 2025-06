Mondiali judo 2025 oggi | orari mercoledì 18 giugno tv streaming italiani in gara

Oggi, mercoledì 18 giugno, la László Papp Arena di Budapest ospita la sesta giornata dei Mondiali di judo 2025, con focus sui pesi massimi. Le categorie -78 kg femminili e -100 kg maschili sono al centro dell’attenzione, con l’Italia che si prepara a brillare. La diretta live dei combattimenti inizierà alle 11.30, offrendo emozioni e sfide imperdibili. Restate con noi per scoprire chi salirà sul podio e conquisterà il massimo titolo mondiale!

Oggi, mercoledì 18 giugno, sesta giornata di combattimenti nei Mondiali 2025 di judo. Sui tatami della László Papp Arena di Budapest (Ungheria), saranno le categorie appartenenti ai pesi massimi a tenere banco. Competeranno, infatti, gli atleti dei -78 kg femminili e dei -100 kg maschili. In casa Italia, si vorrà recitare un ruolo da protagonisti. LA DIRETTA LIVE DEI MONDIALI DI JUDO DALLE 11.30 Sarà protagonista la campionessa olimpica in carica, Alice Bellandi. L'azzurra torna a competere in un grande evento dopo la straordinaria avventura nelle Olimpiadi di Parigi. Una medaglia d'oro dai connotati storici per lei, ma le motivazioni sono quelle di proseguire nel suo incedere e nel confermarsi la migliore anche a livello mondiale nella propria categoria.