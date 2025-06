Mondiali di judo stupenda Bellandi! Medaglia d' oro a Budapest

Un’emozione senza confini invaderà gli appassionati di judo: Alice Bellandi, l’olimpionica azzurra, conquista l’oro ai Mondiali di Budapest. La sua determinazione e talento si sono imposti sui tatami della Papp László Sportaréna, portando a casa una vittoria straordinaria che celebra il suo ritorno trionfale dopo Parigi 2024. Un risultato che consacra Bellandi tra le stelle internazionali del judo e rende questa vittoria ancora più memorabile.

L’olimpionica azzurra Alice Bellandi ha vinto l’oro ai mondiali di judo in corso a Budapest. La 26enne judoka azzurra, al rientro dopo la medaglia d’oro olimpica di Parigi 2024, sui tatami della Papp László Sportaréna si impone sulla keniota Zeddy Cherotich, sull'ungherese Nikolett Sagi e sulla cinese Ma Zhenzhao vincendo la Pool C dei -78 kg. In semifinale il successo ai danni della slovena. 🔗 Leggi su Feedpress.me