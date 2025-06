Mondiali di Judo Bellandi è oro leggendario nei -78 kg | Ancora non ci credo

Il mondo del judo italiano si ferma per ammirare un’impresa leggendaria: Alice Bellandi, campionessa delle Fiamme Gialle, conquista il suo secondo oro mondiale a Budapest, un successo che consacra la sua straordinaria carriera e riempie di orgoglio il nostro paese. Dopo l’oro olimpico, l’atleta dimostra ancora una volta di essere una vera regina del tatami. Un trionfo che resterà nella storia e che ci ispira a sognare sempre più in grande.

Budapest, 18 giugno 2025 – Una splendida vittoria che si sussegue a quella di un anno fa a Parigi 2024. Alice Bellandi torna a gareggiare sul tatami e conquista il titolo mondiale nella competizione in svolgimento a Budapest. E’ un oro storico quello dell’Azzurra delle Fiamme Gialle, che aggiunge la medaglia iridata più bella, a quella d’oro olimpica dello scorso anno. Un anno in cui ha atteso un rientro che si è tinto dei colori della leggenda. Al Mondiale di Judo, l’Italia fa due ori e dalla categoria femminile dei successi. Dopo l’oro di Assunta Scutto (leggi qui), arriva anche quello della Bellandi. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

