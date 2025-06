Mondiale per Club Ulsan-Mamelodi posticipata per allerta meteo Stadio deserto e nubifragio alle porte di Orlando

L’atteso debutto del Mondiale per Club Ulsan Mamelodi è stato posticipato a causa di un’improvvisa allerta meteo, con nubifragio e stadio deserto alle porte di Orlando. Una sfida che avrebbe entusiasmato migliaia di tifosi si trova ora in bilico, mettendo alla prova l’organizzazione della FIFA. La partita, prevista tra martedì 17 e mercoledì 18 giugno, rappresenta il primo problema ufficiale di questa edizione. Restiamo sintonizzati per aggiornamenti e soluzioni!

Primo problema nell`organizzazione del Mondiale per Club Fifa. Il match in programma alla mezzanotte italiana fra martedì 17 e mercoledì 18 giugno. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

In questa notizia si parla di: mondiale - club - ulsan - mamelodi

Luis Henrique Inter, il tempo stringe! Il club vuole chiudere per il Mondiale per Club - Luis Henrique è al centro delle attenzioni dell'Inter, che punta a chiudere la trattativa in vista del Mondiale per Club.

Pareggio all’esordio al Mondiale per Club per Fluminense e Borussia Dortmund ? Un punto a testa e nessuna rete nella sfida tra i tedeschi e i brasiliani, che inaugurano il girone F in attesa della sfida tra Mamelodi e Ulsan. Protagonista della sfida Gregor Ko Vai su Facebook

Pareggio all’esordio al Mondiale per Club per Fluminense e Borussia Dortmund ? Un punto a testa e nessuna rete nella sfida tra i tedeschi e i brasiliani, che inaugurano il girone F in attesa della sfida tra Mamelodi e Ulsan. Protagonista della sfida Gregor Ko Vai su X

DIRETTA: Ulsan-Mamelodi Sundowns LIVE! Le ultime notizie e tutti gli aggiornamenti sulla partita del Mondiale per Club; Ulsan HD - Mamelodi Sundowns (0-0) Mondiale per club 2025; Mondiale per Club, Ulsan contro Mamelodi: il pareggio è a 3.40 su LeoVegas.

Formazioni ufficiali Ulsan Hyundai-Mamelodi, le scelte - I dettagli Alle 21:00 la sfida valida per la prima giornata del Mondiale per Club ... Riporta calcionews24.com

Mondiale per club 2025: Ulsan-Mamelodi Sundowns, le probabili formazioni - La partita tra sudcoreani e sudafricani è in programma a mezzanotte ed è valida per il primo turno della fase a gironi ... Segnala sportal.it