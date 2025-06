Mondiale per Club Trump accoglie la squadra della Juventus alla Casa Bianca

Un evento straordinario ha visto la Juventus ricevere un caloroso benvenuto alla Casa Bianca, sotto l’occhio attento di Donald Trump. La squadra torinese, accompagnata da importanti figure come John Elkann e Gianni Infantino, ha condiviso un momento di grande prestigio nello Studio Ovale. Un incontro che ha unito sport e diplomazia, sottolineando l'importanza del calcio come ponte tra culture e nazioni. Ma cosa è emerso davvero da questo eccezionale appuntamento?

I giocatori della Juventus sono stati ricevuti alla Casa Bianca dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Presenti anche John Elkann, presidente di Stellantis e amministratore delegato di Exor e i vertici del club torinese. All’incontro ha preso parte anche il presidente della Fifa, Gianni Infantino. Le immagini ritraggono la delegazione bianconera nello Studio Ovale, mentre il leader statunitense risponde alle domande dei giornalisti sulla guerra tra Iran e Israele. I bianconeri si trovano a Washington per il Mondiale per club e sono attesi dall’esordio contro gli emiratini dell’Al-Ain. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Mondiale per Club, Trump accoglie la squadra della Juventus alla Casa Bianca

