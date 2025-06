Mondiale per Club stanotte Al Ain-Juventus | probabili formazioni e dove vederla in tv anche in chiaro

Stasera alle 3.00 di notte, il Mondiale per Club 2025 prende il via con il grande debutto della Juventus di Igor Tudor contro l’Al Ain. Un incontro imperdibile che apre le porte a un torneo ricco di emozioni e sfide internazionali. Scopri le probabili formazioni e dove poter seguire la partita in diretta TV, anche in chiaro: ecco tutto quello che devi sapere per non perderti nemmeno un minuto di questa avventura!

Al Ain-Juventus è la gara d’esordio della formazione allenata da Igor Tudor al Mondiale per Club 2025: tutti i modi per poter seguire il match di stanotte (3.00 ora italiana) Al Ain-Juventus apre il Mondiale per Club 2025 per la formazione allenata da Igor Tudor, che scenderà in campo oggi, nella notte tra mercoledì 18 e giovedì 19 giugno, alle 3.00 ora italiana, sfidando gli emiratini, nella prima giornata del girone G allo stadio Audi Field di Washington. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

In questa notizia si parla di: mondiale - club - juventus - stanotte

Luis Henrique Inter, il tempo stringe! Il club vuole chiudere per il Mondiale per Club - Luis Henrique è al centro delle attenzioni dell'Inter, che punta a chiudere la trattativa in vista del Mondiale per Club.

Mondiale per club: ecco quando giocano e quanto guadagnano Inter e Juventus. Stanotte, sul suolo americano, è iniziata la prima edizione del Mondiale per club 2025, un torneo dal montepremi faraonico che si aggira sul miliardo di dollari. https://lamilano.it/ Vai su X

Mondiale per club: ecco quando giocano e quanto guadagnano Inter e Juventus Stanotte, sul suolo americano, è iniziata la prima edizione del Mondiale per club 2025, un torneo dal montepremi faraonico che si aggira sul miliardo di dollari. Le uniche due s Vai su Facebook

Mondiale per Club, l'Inter pareggia 1-1 con i messicani del Monterrey. La prossima notte toccherà alla Juve; Le probabili formazioni di Juve-Al Ain; Mondiale per Club, quando giocano Inter e Juventus: gli orari e dove vedere (anche in chiaro) in tv e streamin.

Mondiale Club, l’Inter di Chivu non va oltre il pari col Monterrey. Ora tocca alla Juve - Nerazzurri ancora con le scorie della Champions persa malamente, ora dovranno battere Urawa Reds e soprattutto River Plate per essere sicuri di passare il turno. Come scrive msn.com

La Juventus a Washington alloggia al Watergate Hotel e attende i 40 milioni dell’Adidas (Corsera) - La Juventus alloggia al Watergate celebre albergo teatro del clamoroso scandalo politico che portò alla caduta di Nixon ... Riporta ilnapolista.it