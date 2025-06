Mondiale per Club primo successo africano | il Mamelodi Sundowns batte i coreani dell’Ulsan

Il Mondiale per Club ha scritto una pagina storica: per la prima volta, un team africano, i Mamelodi Sundowns, conquista una vittoria epocale battendo i sudcoreani dell’Ulsan Hyundai. Un esordio vincente segnato da determinazione e talento, nonostante l’imprevisto di un temporale che ha interrotto la sfida. Questa memorabile impresa apre nuove speranze e porta l’Africa sotto i riflettori del calcio mondiale. La storia si arricchisce di un capitolo incredibile.

Mondiale per club, i sudafricani del Mamelodi Sundowns battono i coreani dell’Ulsan Hyundai: primo successo per una squadra africana Esordio vincente per i sudafricani del Mamelodi Sundowns al Mondiale per Club: a Orlando battono 1-0 i sudcoreani dell’Ulsan Hyundai al termine di una sfida movimentata, interrotta ancor prima di iniziare da un violento temporale. Alla . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Mondiale per Club, primo successo africano: il Mamelodi Sundowns batte i coreani dell’Ulsan

In questa notizia si parla di: mondiale - club - mamelodi - sundowns

Luis Henrique Inter, il tempo stringe! Il club vuole chiudere per il Mondiale per Club - Luis Henrique è al centro delle attenzioni dell'Inter, che punta a chiudere la trattativa in vista del Mondiale per Club.

MONDIALE PER CLUB - Ulsan HD-Mamelodi Sundowns posticipata per maltempo https://ift.tt/JBEXtW2 Vai su X

Il calcio d'inizio di Ulsan-Mamelodi Sundowns, match valido per il Gruppo F del Mondiale per Club, è stato rimandato a causa delle avverse condizioni meteo che interessano Orlando (sede della gara) in questi minuti ? Vai su Facebook

Mondiale per Club Live News: l'Inter inizia con un pari, vince il Mamelodi Sundowns; Mondiale per club 2025: Ulsan-Mamelodi Sundowns, le probabili formazioni; Mondiale per Club, il calendario e gli orari delle partite di oggi.

Mondiale per Club, Ulsan-Mamelodi posticipata per allerta meteo. Stadio deserto e nubifragio alle porte di Orlando - Il match in programma alla mezzanotte italiana fra martedì 17 e mercoledì 18 giugno 2025 fra Ulsan. msn.com scrive

MONDIALE PER CLUB - Ulsan HD-Mamelodi Sundowns posticipata per maltempo - La gara tra Ulsan e Mamelodi Sundowns, prevista a 00:00 di mercoledì 18 giugno è stata posticipata ad orario da definire. Come scrive napolimagazine.com