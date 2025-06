Mondiale per Club nuovo inizio per Tudor? Il tecnico non condivide | Non lo definirei così è una prosecuzione Non si riparte dall’inizio perché…

Il Mondiale per Club rappresenta un’opportunità unica di riscatto e crescita per la Juventus, ma per Igor Tudor non si tratta semplicemente di un nuovo inizio. Alla vigilia della sfida contro l’Al Ain, il tecnico ha chiarito che questa competizione non è una ripartenza, bensì un ulteriore passo nel percorso già tracciato. Ecco le sue parole che riflettono determinazione e consapevolezza, pronte a ispirare i tifosi e la squadra.

Mondiale per Club nuovo inizio per Tudor? Il tecnico non condivide: ecco le sue dichiarazioni in conferenza stampa alla vigilia della sfida all’Al Ain. Igor Tudor è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia dell’esordio della Juventus al Mondiale per Club contro l’ Al Ain. Di seguito le sue parole sul suo percorso in bianconero. MONDIALE PER CLUB E’ UN NUOVO INIZIO – « Io non lo definirei così, è piuttosto una prosecuzione. La squadra è la stessa, a parte Rugani e Kostic che sono rientrati dai prestiti ed è un vantaggio poter continuare e lavorare su ciò i giocatori che hanno assimilato nei mesi scorsi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Mondiale per Club nuovo inizio per Tudor? Il tecnico non condivide: «Non lo definirei così, è una prosecuzione. Non si riparte dall’inizio perché…»

