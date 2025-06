Mondiale per Club nel girone della Juventus | il Manchester City vince 2-0 sul Wydad

Il Manchester City ha conquistato una vittoria importante nel girone mondiale per club, superando il Wydad Casablanca 2-0. In un match combattuto, Foden e Doku hanno firmato le reti decisive, mantenendo vive le speranze di qualificazione. La squadra di Guardiola ha dimostrato carattere e determinazione, preparando il terreno per la prossima sfida contro la Juventus. La competizione si fa sempre più avvincente: chi avanzerà nel torneo?

Il Manchester City supera con le reti di Foden e Doku la squadra di Casablanca, che sfiderà la Juventus la prossima giornata Il Manchester City parte bene, ma non benissimo. Infatti contro il Wydad Casablanca è arrivato il successo per 2-0, certamente meritato, ma con più fatica di quanto ci si potesse aspettare. In vantaggio al secondo minuto con Foden, il raddoppio è arrivato al 42esimo con Doku. Manchester City manager Pep Guardiola gestures on the touchline during the Premier League match at the Etihad Stadium, Manchester. Picture date: Sunday December 15, 2024. È da ricordare che queste due squadre sono nello stesso girone della Juventus che questa sera sfiderà l’Al-Ain. 🔗 Leggi su Sportface.it

Un occhio al Mondiale per club in arrivo 19 Giugno ore 03:00 - Juventus Al-Ain (Arabia) 22 Giugno ore 18:00 - Juventus Wydad Casablanca (Marocco) 26 Giugno ore 21:00 - Juventus Manchester City (Inghilterra) Se si passasse agli ottavi di finale, incontrere Vai su Facebook

