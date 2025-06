Mondiale per Club Manchester City-Wydad Casablanca LIVE

Il Mondiale per Club entra nel vivo con il Girone G, che vede tra le protagoniste Manchester City e Wydad Casablanca. Una sfida imperdibile che promette emozioni e sorprese, mentre la Juventus osserva da vicino, pronta a scrivere il suo capitolo in questa competizione globale. Rimanete con noi per vivere ogni istante di questa avventura internazionale!

Un occhio al Mondiale per club in arrivo 19 Giugno ore 03:00 - Juventus Al-Ain (Arabia) 22 Giugno ore 18:00 - Juventus Wydad Casablanca (Marocco) 26 Giugno ore 21:00 - Juventus Manchester City (Inghilterra) Se si passasse agli ottavi di finale, incontrere Vai su Facebook

Mondiale per club 2025: Manchester City-Wydad, le probabili formazioni - Il Manchester City è pronto a inaugurare la sua avventura nel Mondiale per Club con ambizioni alte e il chiaro obiettivo di partire bene ... Si legge su sportal.it