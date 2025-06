Mondiale per Club Manchester City Wydad 2-0 | Guardiola inizia col piede giusto Ecco com’è andata

Il Manchester City di Pep Guardiola apre con il piede giusto il Mondiale per Club, battendo 2-0 il Wydad AC a Filadelfia. La squadra inglese dimostra tutta la sua forza e determinazione, conquistando un'importante vittoria che mette in chiaro le sue ambizioni nel torneo mondiale. Con un’ottima prestazione e il supporto caloroso dei tifosi, i Citizens si preparano ora alle sfide che li attendono. Ecco com’è andata la prima emozionante partita del girone G!

la prima partita dei Citizens. Il Manchester City di Pep Guardiola non delude al suo esordio nel Mondiale per Club. La squadra inglese si è aggiudicata la prima partita del girone G battendo per 2 a 0 i marocchini del Wydad AC. Al ‘Lincoln Financial Field’ di Filadelfia, impianto che si anima soprattutto grazie al tifo caloroso dei fan marocchini, gli inglesi ci impiegano nemmeno 2? per passare in vantaggio con Phil Foden. I Citizen trovano il raddoppio al 42? con Jeremy Doku che è il più lesto di tutti in area ad avventarsi sulla palla per metterla in rete. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Mondiale per Club, Manchester City Wydad 2-0: Guardiola inizia col piede giusto. Ecco com’è andata

