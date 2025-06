Mondiale per Club le presenze degli spettatori negli stadi

Il Mondiale per Club 2025, con il suo formato ampliato a 32 squadre, sta catturando l’attenzione non solo sul campo, ma anche negli stadi di tutto il mondo. Negli Stati Uniti, l’interesse si manifesta attraverso un’affluenza sorprendente di spettatori, segnando un importante banco di prova in vista del grande evento del 2026. Un segnale chiaro che il calcio sta vivendo una stagione di crescente entusiasmo e coinvolgimento globale.

Il successo del Mondiale per Club 2025, allargato dalla Fifa a 32 squadre, si misura anche dal seguito negli stadi degli spettatori americani. Un test interessante anche in vista del Mondiale vero e proprio che si disputerà negli States, in Canada e Messico nell’estate del 2026. Gli organizzatori hanno faticato a piazzare i tagliandi delle partite e sono stati obbligati ad abbassare progressivamente i prezzi, avviando anche massicce campagne promozionali per cercare di regalare un colpo d’occhio all’altezza delle sfide proposte al pubblico americano. Panorama.it offre un database aggiornato, turno dopo turno, sulla presenza degli spettatori nei moderni impianti che ospitano il Mondiale per Club. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Mondiale per Club, le presenze degli spettatori negli stadi

