Mondiale per Club le pagelle della prima Inter di Chivu

Il Mondiale per Club si apre con un'amara delusione per l'Inter di Chivu, che contro il Monterrey ottiene solo un pareggio. Una situazione che complica il cammino nerazzurro, costringendo la squadra a dare il massimo nelle prossime sfide, in particolare quella contro gli Urawa Red Diamonds. La strada verso la qualificazione si fa più difficile, ma l'Inter ha tutte le carte in regola per risalire la china e conquistare il sogno mondiale.

Il pareggio nella prima gara del Mondiale per Club contro il Monterrey delude l'Inter, che si è complicata subito il cammino verso la seconda fase del torneo. Un punticino che mette in corsa anche i messicani e obbliga da qui in poi la squadra di Cristian Chivu a non sbagliare più, soprattutto nella sfida con i giapponesi dell'Urawa Red Diamonds che sarà il secondo impegno del calendario nerazzurro. Il risultato del match del Rose Bowl a Los Angeles non è, però, l'unico parametro per giudicare la prima uscita del tecnico romeno sulla panchina che è stata di Simone Inzaghi. E' vero che Chivu non ha avuto praticamente tempo di incidere su un gruppo stremato dalle fatiche della stagione, con qualche infortunato, senza Taremi bloccato in Iran e con pochi innesti dal mercato e qualche giovane a completare la rosa.

Luis Henrique Inter, il tempo stringe! Il club vuole chiudere per il Mondiale per Club - Luis Henrique è al centro delle attenzioni dell'Inter, che punta a chiudere la trattativa in vista del Mondiale per Club.

MONDIALE CLUB | Chivu e la prima Inter: 'Bene finche' avevamo le energie'. Esordio con 1-1 col Monterrey: 'Mancata la cattiveria sotto porta'. #ANSA https://ow.ly/Q4GG50WbpJC Vai su X

Alla prima uscita nel nuovo Mondiale per Club, l'Inter non va oltre l’1-1 contro il Monterrey Vai su Facebook

