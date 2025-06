Mondiale per club Lautaro salva l’Inter | 1-1 col Monterey

Una sfida avvincente e ricca di emozioni segna l’esordio dell’Inter nel Mondiale per club: un pareggio in rimonta contro il Monterrey. Tra luci e ombre, Lautaro Martinez si conferma eroe e salvatore, regalando ai nerazzurri un punto prezioso. La gara mette in evidenza le sfide della nuova gestione Chivu, tra errori difensivi e spirito combattivo. L’avventura mondiale è appena iniziata, ma la squadra promette battaglia e grandi prestazioni.

Los Angeles, 18 giugno 2025 – Una prima tra luci e ombre per Christian Chivu sulla panchina dell'Inter. L'esordio del neo tecnico è un pareggio nella prima giornata del Gruppo E del mondiale per club contro i messicani del Monterrey. Persistono le amnesie difensive dei nerazzurri, passati in svantaggio grazie al solito e immarcescibile Sergio Ramos, ma il capitano Lautaro Martinez ha sistemato le cose, impattando la sfida e tenendo l'Inter in corsa per gli ottavi. In testa è balzato il River che ha sconfitto 3-1 l'Urawa Reds. Lautaro risponde a Ramos. Palo di Canales. Chivu ha deciso di ripartire dal modulo di Inzaghi, il 3-5-2, ma con diverse novità.

