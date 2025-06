Mondiale per club Juve al via contro l’Al Ain Tudor | C’è grande entusiasmo

La Juventus si prepara a scrivere una nuova pagina di storia nel mondiale per club, affrontando l’Al Ain con entusiasmo e determinazione. Dopo un inizio promettente, il nostro calcio spera in un risultato che possa infiammare i cuori degli appassionati italiani. La sfida, che si svolgerà tra mercoledì e giovedì, rappresenta un’occasione unica per dimostrare il valore del calcio italiano a livello globale. La Juventus, si sa, non gioca per partecipare, ma per vincere.

Washington, 18 giugno 2025 – L'Italia cerca la sua prima vittoria al mondiale per club, ci proverà la Juve nella notte tra mercoledì e giovedì contro l'Al Ain. Uno a uno per l'Inter al cospetto del Monterrey, e sfida già decisiva contro il River alla seconda giornata, così ci proverà la Juve a dare una gioia al calcio italico nella nuova competizione Fifa. La Juve, si sa, non gioca per partecipare e il concetto è stato oltremodo ripetuto per l'ennesima volta dall'ambiente bianconero. In particolare, il tecnico Igor Tudor, che conosce bene il dna juventino, conosce bene l'importanza del risultato quando si allena la squadra più titolata d'Italia.

Sponsor Juve, solo Jeep sarà presente sulle maglie al Mondiale per Club: svelato il motivo. Importante distinzione con Visit Detroit in vista delle prossime stagioni - La Juventus ha annunciato che, al Mondiale per Club, solo Jeep apparirà sulle maglie della squadra, mentre Visit Detroit sarà riservato alle partite nazionali.

MONDIALE CLUB | La Juventus di Tudor al debutto con l'Al Ain. Esordio mercoledì notte contro gli emiratini, terna al femminile. #ANSA Vai su Facebook

