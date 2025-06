Mondiale per Club Inzaghi ringrazia Bono | rigore parato al 90? e pari col Real Madrid

In un emozionante esordio al Mondiale per Club, Simone Inzaghi e il suo Al Hilal hanno sfiorato la vittoria contro il temuto Real Madrid, terminando sull’1-1. La gara, tra tensione e spettacolo, ha visto un rigore parato al 90’ da Bono e una performance che fa sperare in grandi traguardi. Un inizio promettente che lascia tutti con l’auspicio di ulteriori sorprese nel torneo.

Inzaghi parte col piede giusto con l’Al Hilal, pareggiando così il suo primo incontro al Mondiale per Club contro il Real Madrid È stata senza dubbio una delle gare più piacevoli di questo Mondiale per Club tra il Real Madrid di Xabi Alonso e l’ Al Hilal di Simone Inzaghi. L’incontro è terminato 1-1 con le reti di Garcia al 34esimo per i Blancos e il pareggio di Ruben Neves su rigore al 41?. A proposito di penalty, l’ex portiere del Siviglia Bono ha detto di no dagli undici metri a Valverde. Simone Inzaghi potrebbe mettere i bastoni fra le ruote alla Juventus sul mercato (www.sportface.it – X Inter Xtra) A mezzanotte Pachuca e Salisburgo dunque si giocano la possibilità di passare qualche giorno in testa al Gruppo H con il prossimo turno che vedrà l’Al Hilal di Simone Inzaghi sfidare gli austriaci mentre i messicani se la vedranno con il Real Madrid prima dell’ultima giornata. 🔗 Leggi su Sportface.it

